Politik Über Hälfte europäischer Unternehmen in Korea sieht wachsende Bedeutung koreanischen Marktes

Europäische Unternehmen, die in Südkorea tätig sind, haben die Bedeutung des koreanischen Marktes und ihre Geschäftsergebnisse hierzulande positiv bewertet.



Entsprechende Ergebnisse der Umfrage zum Geschäftsklima in Südkorea 2022-2023 veröffentlichten elf Industrie- und Handelskammern europäischer Länder, einschließlich der Europäischen Handelskammer in Korea (ECCK) und der Deutsch-Koreanischen Industrie- und Handelskammer (AHK Korea), am Donnerstag.



59 Prozent der Befragten sagten, dass der koreanische Markt für die globale Strategie von Unternehmen weiter an Bedeutung gewinne.



68 Prozent antworteten, dass sie mit ihren Geschäftsergebnissen in Südkorea im vergangenen Jahr zufrieden seien. Bei 65 Prozent sei der Umsatz im Vorjahresvergleich um über fünf Prozent gestiegen.



84 Prozent verzeichneten wie im Jahr 2021 einen positiven Betriebsgewinn.



Nach weiteren Angaben planen 55 Prozent der Unternehmen, ihre Investitionen oder Betriebsausgaben in Südkorea zu erhöhen. 53 Prozent wollen ihre Belegschaft aufstocken.



Die Umfrage fand im Januar statt, hierfür wurden 184 CEOs europäischer Unternehmen befragt, die über mehr als 60.000 Mitarbeiter und einen Gesamtumsatz von 61 Milliarden Euro verfügen.



Die Europäischen Industrie- und Handelskammern führten seit 2014 jedes Jahr eine Umfrage zum Geschäftsumfeld in Südkorea bei hierzulande tätigen europäischen Unternehmen durch.