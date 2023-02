KCNA: Nordkorea testete am Donnerstag Marschflugkörper

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben am Donnerstag Marschflugkörper getestet.Wie die staatliche Nachrichtenagentur des Landes, KCNA, am Freitag meldete, habe die Einheit für strategische Marschflugkörper am Donnerstagmorgen vier Hwasal-2 in der nordöstlichen Stadt Kim Chaek in Richtung Ostmeer abgefeuert.Die vier Raketen hätten das Ziel nach 2.000 Kilometern Flug auf einer elliptischen und achtförmigen Flugbahn nach 10.208 und 10.224 Sekunden genau getroffen.Die zentrale Militärkommission der Arbeiterpartei habe sich mit den Ergebnissen der Übung sehr zufrieden gezeigt.KCNA fügte hinzu, dass die Übung die Einsatzbereitschaft der nordkoreanischen Nuklearstreitkräfte demonstriert habe. Diese würden in jeder Hinsicht ihre Fähigkeiten für einen tödlichen Gegenangriff auf feindliche Kräfte stärken.Die Übung erfolgte einen Tag nachdem Südkorea und die USA im US-Verteidigungsministerium eine Table-Top-Übung oder Simulationsübung zur nordkoreanischen Nuklearbedrohung durchgeführt hatten.