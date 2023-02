Südkoreas Verteidigungsminister: Konsens mit Polen über Ukraine-Hilfe erzielt

Photo : YONHAP News

Südkorea hat nach Angaben von Verteidigungsminister Lee Jong-sup einen Konsens über die Hilfe für die Ukraine erzielt.Der Minister machte die Bemerkung am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Anschluss an Gespräche mit seinem polnischen Amtskollegen Mariusz Błaszczak in Warschau.Beide Länder würden gemeinsame Werte wie Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit teilen und Frieden und Wohlstand in der Welt anstreben.Was genau der Konsens umfasst, wurde nicht genannt.Polen habe laut Minister Lee zugestimmt, die globalen Bemühungen und die Politik für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel aktiv zu unterstützen.Bei den Gesprächen seien auch Wege zur Umsetzung des bilateralen Rüstungsvertrags erörtert worden. Nach dem Vertrag will Polen von Südkorea Waffen kaufen.