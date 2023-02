Washington will Niveau südkoreanischer Halbleiter-Produktion in China begrenzen

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung will offenbar das technologische Niveau von Halbleitern begrenzen, die Samsung Electronics und SK Hynix in China produzieren.Das sagte Alan Estevez, Staatssekretär für Industrie und Sicherheit im US-Handelsministerium, am Donnerstag in Washington.Bei einem US-südkoreanischen Forum zur wirtschaftlichen Sicherheit war er über Maßnahmen nach dem Ende der einjährigen Aufschubfrist für beide Unternehmen in Bezug auf Halbleiter-Exportkontrollen gegenüber China gefragt worden.Ihm zufolge würde mit den Unternehmen über das weitere Vorgehen beraten.Seine Äußerungen deuten offenbar darauf hin, dass die USA beiden Unternehmen untersagen würden, Halbleiter ab einem bestimmten Niveau herzustellen. Zweck der Maßnahme wäre, dass China keine hochmoderne Halbleitertechnologie erwirbt.Estevez betonte auch den Zusammenhang von Halbleitertechnologie und militärischer Stärke.Washington hatte letztes Jahr Exportkontrollen präsentiert, nach denen keine Halbleiterausrüstung aus den USA an Halbleiterhersteller in China geliefert werden darf. Für die Fabriken von Samsung und SK Hynix in China wurde eine einjährige Lizenz für den Import von Ausrüstung ausgestellt.Die südkoreanische Regierung fordert eine Verlängerung der Aufschubfrist für beide Unternehmen.