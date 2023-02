Südkorea und USA halten Stabsrahmenübung zur erweiterten Abschreckung ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben im Pentagon eine Stabsrahmenübung zum Szenario eines nordkoreanischen Atomwaffeneinsatzes abgehalten.Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, dass die Verteidigungsministerien beider Länder am Mittwoch im Pentagon die achte Deterrence Strategy Committee Table-Top Exercise (DSC TTX) durchgeführt hätten.Die südkoreanische Delegation leitete der stellvertretende Verteidigungsminister für Politik, Heo Tae-keun.Südkorea und die USA hätten verschiedene Maßnahmen erörtert, um in Vorbereitung auf alle Möglichkeiten des Atomwaffeneinsatzes durch Nordkorea eine starke Reaktionsfähigkeit zu demonstrieren, teilte das Pentagon mit.Die US-Seite betonte wiederholt, dass Nordkoreas Einsatz von Nuklearwaffen zu einem Ende des nordkoreanischen Regimes führen würde.Die südkoreanische Delegation besuchte am Donnerstag die Trainingsanlagen für Atom-U-Boote auf dem U-Boot-Stützpunkt Kings Bay im Bundesstaat Georgia. Es war der erste gemeinsame Besuch beider Seiten auf einem Trainingsstützpunkt für Atom-U-Boote.