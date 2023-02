Umsatz der Filmindustrie erholt sich auf 82 Prozent des Vor-Corona-Niveaus

Photo : YONHAP News

Der Umsatz der koreanischen Filmindustrie hat sich im Januar auf über 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erholt.Nach Angaben des Korean Film Council am Donnerstag belief sich der Umsatz im vergangenen Monat auf 124,1 Milliarden Won (95,5 Millionen Dollar). Das entspreche 82,1 Prozent des Umsatzes im Januar 2019.Das Ergebnis wird darauf zurückgeführt, dass mehrere Blockbuster in die Kinos kamen und viele Zuschauer anlockten.Es gibt vier Produktionen, deren Einspielergebnis im Januar zehn Milliarden Won (7,7 Millionen Dollar) übertraf und die mehr als eine Million Zuschauer anlockten. Das sind „Avatar: The Way of Water“, „The First Slam Dunk“, „Hero” und „The Point Men“.Im Januar wurden insgesamt 11,25 Millionen Kinobesucher gezählt. Das entspricht 62,1 Prozent des Niveaus im Januar 2019.