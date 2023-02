Schauspieler Yoo Ah-in positiv auf Propofol getestet

Photo : YONHAP News

Schauspieler Yoo Ah-in ist positiv auf das Narkosemittel Propofol getestet worden.Zuvor war ihm bereits der Konsum von Marihuana nachgewiesen worden.Wie die Polizeibehörde von Seoul am Donnerstag mitteilte, habe sie vom Nationalen Forensischen Dienst das Ergebnis einer Haaranalyse erhalten. Demnach habe die Einnahme von Propofol nachgewiesen werden können.Gegen den 36-jährigen, der mit bürgerlichem Namen Uhm Hong-sik heißt, wurde ermittelt, nachdem im Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit aufgefallen war, dass dem Schauspieler regelmäßig Propofol für nicht-medizinische Zwecke verschrieben worden war.Die Behörden hatten daher in diesem Monat Haar- und Urinproben genommen, kurz nachdem Yoo von einem Besuch in den USA zurückgekehrt war. Die Analyse ergab, dass er Marihuana konsumiert hatte.Die Polizei wird den Schauspieler voraussichtlich bald wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen das Lebensmittelkontrollgesetz vorladen.