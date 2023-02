Südkoreas Militär analysiert Nordkoreas Angaben über Marschflugkörper-Test

Photo : YONHAP News

Der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas analysiert derzeit Nordkoreas Angaben zu einer Übung zum Start von Marschflugkörpern.Nordkorea hatte am Freitag bekannt gegeben, dass am Donnerstag von Kimchaek in der Provinz Nord-Hamgyong aus strategische Marschflugkörper vom Typ Hwasal-2 in Richtung Ostmeer abgefeuert worden seien.Auch zu der von Nordkorea angegebenen Zeit hätten verschiedene Aufklärungsmittel Südkoreas und der USA die betroffene Region genau im Blick gehabt. Es würden verschiedene Möglichkeiten überprüft, darunter auch die Frage, ob Nordkoreas Angaben tatsächlich der Wahrheit entsprechen, teilte der JCS mit.Die Äußerungen bedeuten offenbar, dass keine strategischen Marschflugkörper entdeckt wurden, die Nordkorea abgefeuert haben könnte. Es besteht auch die Möglichkeit, dass das Militär zwar eine Flugspur bemerkte, diese aber nicht einem Marschflugkörper zugeordnet hat.Nordkorea hatte letztes Jahr behauptet, dass es am 2. November zwei strategische Marschflugkörper in internationales Gewässer 80 Kilometer von Ulsan an der südöstlichen Küste Südkoreas abgefeuert habe, und dies als Vergeltungsschlag bezeichnet. Das südkoreanische Militär hatte diese Behauptung damals als unwahr zurückgewiesen.