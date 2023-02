Südkorea und USA diskutieren über Entsendung eines US-Flugzeugträgers nach Korea

Photo : YONHAP News

Ein nukleargetriebener Flugzeugträger der Vereinigten Staaten wird voraussichtlich nach fünf Monaten wieder zur koreanischen Halbinsel entsandt.Laut einer südkoreanischen Regierungsquelle am Freitag diskutieren die Militärbehörden Südkoreas und der USA darüber, dass ein im indopazifischen Raum befindlicher nukleargetriebener US-Flugzeugträger Ende März in den Einsatzstützpunkt im südkoreanischen Busan einlaufen wird.Es gilt als wahrscheinlich, dass die USS Nimitz (CVN-68) um den 26. März dort eintreffen wird.Sollte tatsächlich ein Flugzeugträger nach Südkorea geschickt werden, wird voraussichtlich ein Seemanöver verbunden mit dem gemeinsamen Manöver Südkoreas und der USA „Freedom Shield“ abgehalten.Auch vor dem Hintergrund einer Einigung bei der Sicherheitskonsultation (SCM), die Häufigkeit und Intensität der Verlegung von US-Ressourcen auf die koreanische Halbinsel auf ein Niveau der ständigen Stationierung zu erhöhen, könnte eine Verlegung gesehen werden.Die USS Ronald Reagan der Siebten US-Flotte war im September und auch im Oktober letzten Jahres zur koreanischen Halbinsel verlegt worden, um an gemeinsamen Übungen mit Südkorea teilzunehmen.