Bereits seit zwei Jahren kein innerkoreanischer Personenaustausch mehr

Photo : YONHAP News

In den letzten zwei Jahren hat es inmitten der anhaltenden Spannungen und der Corona-Pandemie keinen Personenaustausch zwischen Süd- und Nordkorea gegeben.Laut am Freitag vorgelegten Daten des südkoreanischen Vereinigungsministeriums gab es im Jahr 2022 keine Süd- oder Nordkoreaner, die das jeweils andere Land besuchten. 2021 hatte es erstmals seit dem Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1989 keinen innerkoreanischen Personenaustausch gegeben.Im Jahr 2018, als Spitzentreffen sowohl zwischen Süd- und Nordkorea als auch zwischen Nordkorea und den USA stattgefunden hatten, hatten 7.498 Süd- und Nordkoreaner das jeweils andere Land besucht. Im Jahr 2019 waren es 9.835 Personen.Vor der Schließung der innerkoreanischen Industriezone Kaesong 2016 hatten über 100.000 Süd- und Nordkoreaner im Jahr die innerkoreanische Grenze überquert.Seit 1989 war der innerkoreanische Personenaustausch im Jahr 2008 am regsten gewesen, damals hatten 186.775 Menschen aus beiden Koreas das jeweils andere Land besucht.