UN-Generalversammlug verabschiedet Friedensresolution zur Ukraine

Die UN-Generalversammlung hat eine Resolution verabschiedet, in der Russland zum Truppenabzug aus der Ukraine aufgefordert wird.Die Resolution wurde auf einer zum ersten Jahrestag des Ukrainekriegs einberufenen Notfall-Sondersitzung der Generalversammlung am Donnerstag (Ortszeit) in New York angenommen. 141 Mitglieder stimmten dafür, während sieben dagegen stimmten. Es gab 32 Enthaltungen.Die Resolution über den Frieden in der Ukraine und Prinzipien wurde von den USA und der Europäischen Union initiiert. Südkorea beteiligte sich als Co-Sponsor daran.Russland sprach sich dagegen aus. Auch Nordkorea, Syrien, Nicaragua, Belarus, Eritrea und Mali stimmten dagegen.China, Iran und Indien enthielten sich.Der südkoreanische UN-Botschafter Hwang Joon-kook, hatte am Tag davor vor der Generalversammlung gesagt, der russische Überfall auf die Ukraine stelle einen gravierenden Schlag für das Kernprinzip der internationalen Gemeinschaft, nämlich das Verbot des Einsatzes der militärischen Gewalt, dar. Die Zeit stehe auf der Seite von Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und der UN-Charta, nicht auf der Seite einer großen Gräueltat.Er verurteilte auch den Waffenhandel zwischen Nordkorea und der Gruppe Wagner, einer russischen Söldnergruppe, der einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstellt.