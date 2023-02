Entwurf des Umweltverträglichkeitsberichts zu THAAD-Stützpunkt ausgearbeitet

Photo : YONHAP News

Ein Entwurf eines Bewertungsberichts über die Umweltverträglichkeit des Stützpunkts des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Seongju in der Provinz Nord-Gyeongsang ist erstellt worden.Das Verteidigungsministerium teilte heute mit, dass der Entwurf vom 24. Februar bis zum 24. März den Einwohnern zur Einsicht zur Verfügung gestellt werde.Das Ressort plant, am 2. März eine Informationsveranstaltung zu dem Entwurf für die Bewohner zu veranstalten.In dem Entwurf steht, dass in keiner der Prüfkategorien die Grenzwerte übertroffen worden seien und dass bei Bauarbeiten die Maßnahmen gegen Feinstaub ergänzt werden müssten.Zu elektromagnetischen Wellen heißt es, dass die Standards für den Schutz des menschlichen Körpers zufriedenstellend eingehalten würden.Einwohner und Organisationen, die sich gegen die THAAD-Stationierung aussprechen, wollen die Informationsveranstaltung blockieren.Das Verteidigungsministerium will nach der öffentlichen Einsichtnahme den Bericht vervollständigen.Die Regierung von Yoon Suk Yeol hat seit dem Amtsantritt die Absicht bekundet, den Betrieb der THAAD-Basis zu „normalisieren“, und erforderliche Verfahren vorangetrieben.