Nordkoreanischer UN-Diplomat warnt Südkorea vor katastrophaler Krise

Photo : YONHAP News

Ein nordkoreanischer Diplomat hat vor der UN-Generalversammlung gedroht, dass Südkorea in eine Sicherheitskrise geraten würde.Entsprechendes äußerte Kim In-chol, Sekretär der nordkoreanischen Vertretung bei den Vereinten Nationen, auf einer Notfall-Sondersitzung der UN-Vollversammlung zum Frieden in der Ukraine am Donnerstag in New York.Nach der Annahme einer Resolution für den Frieden in der Ukraine meldete sich Kim zu Wort.Er wandte sich gegen die am Tag davor gemachte Bemerkung des südkoreanischen UN-Botschafters, Hwang Joon-kook, dass der Waffenhandel zwischen Nordkorea und der Gruppe Wagner einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle.Der Diplomat dementierte den Handel mit der russischen Söldnertruppe. Er warnte anschließend, sollte Südkorea weiterhin haltlos provozierende Behauptungen unterbreiten, werde es einer sehr katastrophalen Sicherheitskrise ausgesetzt sein.Daraufhin meldete sich Botschaftsrat Kim Dong-joon von der südkoreanischen UN-Vertretung zu Wort und konterte die Behauptung des Nordkoreaners.