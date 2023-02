JCS stellt Nordkoreas Angaben zum Marschflugkörper-Test in Frage

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär stellt offenbar Nordkoreas Angaben zu einem Start von strategischen Marschflugkörpern in Frage.Nordkorea hatte am Freitag nachträglich bekannt gegeben, dass am Donnerstag von Kimchaek in der Provinz Nord-Hamgyong aus strategische Marschflugkörper vom Typ Hwasal-2 in Richtung Ostmeer abgefeuert worden seien.Dies unterscheide sich von Angaben, die den Informationsdiensten Südkoreas und der USA vorlägen, teilte ein Mitarbeiter des südkoreanischen Vereinigten Generalstabs (JCS) mit.Er schloss die Wahrscheinlichkeit nicht aus, dass Nordkorea mit seiner Darstellung übertrieben haben könnte. Näheres wollte der JCS-Vertreter nicht bekannt geben, mit der Bemerkung, dass dies Aufschluss über Südkoreas Potenzial im Bereich der Aufklärung geben könnte.JCS hatte im November letzten Jahres angekündigt, Informationen nicht nur über Raketentests, sondern auch über Starts von Marschflugkörpern bekannt zu geben. Gestern gab es aus Südkorea keine Mitteilung.