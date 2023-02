Yoon ernennt Ex-Staatsanwalt zum Leiter des Nationalen Ermittlungsbüros

Photo : YONHAP News

Ein ehemaliger Staatsanwalt wird das Nationale Ermittlungsbüro (NOI: National Office of Investigation) leiten.Präsident Yoon Suk Yeol ernannte den Rechtsanwalt Chung Sun-sin zum neuen, zweiten Leiter des NOI.Chung ist die erste Person an der Spitze des Büros, die als Staatsanwalt und dann als Rechtsanwalt tätig war. Er wird am 27. Februar sein Amt antreten, die Amtszeit beträgt zwei Jahre.Der Leiter des NOI ist Vorgesetzter der Chefs der 18 Polizeibehörden der Provinzen und provinzfreien Städte, der Chefs der Polizeistationen sowie aller polizeilichen Ermittler im Land.Innerhalb der Polizei wurde die Entscheidung mit Sorge aufgenommen, weil damit die Staatsanwaltschaft de facto sowohl staatsanwaltschaftliche als auch polizeiliche Ermittlungen leiten wird. Wie verlautete, gebe es auch eine grundsätzliche Abneigung dagegen, einen früheren Staatsanwalt zum obersten polizeilichen Ermittler zu machen.