Ein Jahr Krieg: Südkorea stellt weitere humanitäre Hilfe für Ukraine in Aussicht

Photo : YONHAP News

Zum ersten Jahrestag des Ausbruchs des Ukrainekriegs hat die südkoreanische Regierung versprochen, die mögliche Unterstützung für die Ukraine, vor allem ihre humanitäre Hilfe, fortzusetzen.Entsprechendes äußerte der Sprecher des Außenministeriums, Lim Soo-suk, am Donnerstag vor der Presse.Die Regierung werde sich aktiv an den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft beteiligen, um zu einem Ende des Kriegs und zur Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine beizutragen, sagte er.Außenminister Park Jin traf sich am Donnerstag mit dem ukrainischen Botschafter in Seoul, Dmytro Ponomarenko, und in Südkorea lebenden Ukrainern.