32 Teilnehmer der FIFA Frauen-WM 2023 stehen fest

Photo : YONHAP News

32 Teilnehmernationen der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 stehen nun fest.Der Weltfußballverband FIFA gab am Donnerstag (Ortszeit) auf seiner Website bekannt, dass sich Panama, Haiti und Portugal für die Frauen-WM 2023 qualifiziert hätten und dass nun alle 32 Teilnehmer feststünden.Die nächste Frauen-WM findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. Die Anzahl der Teilnehmer an der Endrunde stieg von bisher 24 auf 32 Länder.Die südkoreanische Nationalmannschaft unter Trainer Colin Bell spielt in Gruppe H gegen Deutschland, Marokko und Kolumbien.Das bisher beste Ergebnis für Südkorea bei der Frauen-WM ist der Einzug ins Achtelfinale bei dem Turnier 2015 in Kanada.