Südkorea sichert Ukraine weitere Hilfe im Wert von 130 Millionen Dollar zu

Photo : YONHAP News

Ein Jahr nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat die südkoreanische Regierung weitere Hilfe im Wert von 130 Millionen Dollar für die Ukraine zugesichert.Dabei stehe die humanitäre Hilfe und Unterstützung der Wiederaufbauprojekte im Zentrum, teilte das Außenministerium am Freitag mit.Die südkoreanische Regierung stellte der Ukraine letztes Jahr Hilfe im Wert von 100 Millionen Dollar zur Verfügung.Die Regierung werde sich aktiv an den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft beteiligen, um zu einem Ende des Kriegs und zur Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine beizutragen, hieß es in einer Erklärung des Ministeriumssprechers weiter.Außenminister Park Jin traf sich am Donnerstag mit dem ukrainischen Botschafter in Seoul, Dmytro Ponomarenko, und in Südkorea lebenden Ukrainern.