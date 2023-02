Finanzminister Choo spricht mit Amtskollegin Yellen über Bedenken wegen Subventionsgesetz IRA

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choo Kyung-ho hat gegenüber seiner US-amerikanischen Amtskollegin Janet Yellen die Bedenken wegen des Subventionsgesetzes Inflation Reduction Act angesprochen.Nach Angaben des südkoreanischen Finanzministeriums am Sonntag kam Choo am Samstag im indischen Bengalaru am Rande des Treffens der G20-Finanzminister und -Gouverneure der Zentralbanken mit Yellen zusammen.Nach dem Gesetz erhalten Käufer von Elektroautos in den USA Subventionen, wenn die Fahrzeuge in Nordamerika gefertigt wurden und ein bestimmter Anteil der Mineralien in der Region hergestellt wurde.Die USA wollen im kommenden Monat Richtlinien dazu veröffentlichen, in welchen Fällen die Subventionen gelten.Choo habe die Erwartung geäußert, dass südkoreanische Unternehmen damit genauere Informationen bekämen. Auch habe er seine Amtskollegin darum gebeten, der Angelegenheit Aufmerksamkeit zu schenken.Beide Seiten hätten außerdem vereinbart, in der Frage eng zusammenzuarbeiten.