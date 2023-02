Selenskyi: Militärische Unterstützung durch Südkorea wäre hilfreich

Photo : YONHAP News

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi hat sich offenbar zu einer möglichen militärischen Unterstützung durch Südkorea geäußert.Wie das staatliche ukrainische Medium Ukrinform am Freitag berichtete, habe er am selben Tag in einer Rede in Kiew zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine gesagt, dass militärische Unterstützung durch Südkorea hilfreich wäre.Diese Position habe der ukrainische Präsident hinsichtlich des Aufrufs von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gegenüber Südkorea, der Ukraine militärisch zu helfen, geäußert.Selenskyi wurde weiter mit den Worten zitiert, dass sein Land hochrangige südkoreanische Beamte zu einem Besuch in der Ukraine einladen wolle. Auch eine Reise des ukrainischen Premiers nach Südkorea werde angestrebt, hieß es.Der NATO-Generalsekretär hatte Südkorea bei einem Besuch Ende Januar dringend empfohlen, der Ukraine militärische Unterstützung zu leisten.