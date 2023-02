Internationales Südkorea schneidet in internationalem Vergleich zur Lebenszufriedenheit schlecht ab

Südkorea hat in einem internationalen Vergleich zur Lebenszufriedenheit schlecht abgeschnitten.



Von zehn möglichen Punkten erhielt Südkorea 6,11 Punkte, teilte das Koreanische Institut für Gesundheit und Soziales am Sonntag mit. Das Institut hatte die Umfrage Gallup World Poll's Life Evaluation Index ausgewertet.



Gallup hatte die Befragten gebeten, sich eine Leiter vorzustellen, deren unterste Sprosse den schlechtesten vorstellbaren Lebensverhältnissen und oberste Sprosse dem bestmöglichen Leben entspricht.



Die Befragten sollten angeben, auf welcher Sprosse sie sich gegenwärtig und in fünf Jahren sehen.



Wer sein Leben mit Stufe vier oder niedriger vergleicht, wird als "notleidend" eingestuft. Stufe fünf bis sechs steht für "abmühen" und sieben oder höher für "Erfolg haben".



Unter den Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schnitten lediglich sechs Länder schlechter ab als Südkorea, und zwar: Griechenland, Japan, Mexiko, Polen, Kolumbien und Tunesien.



An der Spitze steht Finnland mit einem Ergebnis von 7,79, gefolgt von Dänemark, Israel, Island und Schweden.



Grundlage für die Ergebnisse ist die Umfrage von 2021.