Yoon zieht Ernennung des neuen Ermittlungsleiters der Polizei zurück

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Samstag die Ernennung von Chung Sun-sin zum neuen Leiter des Nationalen Ermittlungsbüros (NOI) zurückgezogen.Chung bot am Samstag, einen Tag nach seiner Ernennung, seinen Rücktritt an, nachdem ein Mobbingfall um seinen Sohn bekannt geworden war.In einer Pressemitteilung bekundete er seine Rücktrittsabsicht. Es tue ihm leid, was sein Sohn getan habe. Seine Familie bitte das Opfer und dessen Eltern erneut um eine Entschuldigung, hieß es.KBS hatte am Freitag berichtet, dass seinem Sohn im Jahr 2018 die Anweisung erteilt wurde, auf eine andere Oberschule zu wechseln, weil er einen Klassenkameraden acht Monate lang drangsaliert habe. Chung hatte gegen den Schulverweis Einspruch erhoben und auch eine Verwaltungsklage eingereicht. Chung hatte den Fall außerdem vergebens vor den Obersten Gerichtshof gebracht.