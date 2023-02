Nationalversammlung stimmt über Antrag auf Zustimmung zu Verhaftung von Oppositionschef Lee ab

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung eröffnet heute um 14.30 Uhr eine Plenarsitzung, um über den Antrag auf eine Zustimmung zur Verhaftung des Vorsitzenden der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, abzustimmen.Der Antrag wurde am Freitag bei der Plenarsitzung des Parlaments gestellt.Für die Billigung muss mindestens die Hälfte aller Abgeordneten anwesend sein und mindestens die Hälfte der Anwesenden dafür stimmen.Auf der heutigen Tagung werden auch ein Änderungsentwurf zum Regierungsorganisationsgesetz und weitere Gesetzentwürfe zur Abstimmung gebracht.Die Abstimmungen über Gesetzesvorlagen sollten ursprünglich schon am letzten Freitag erfolgen. Sie kamen aber nicht zustande, weil die Abgeordneten der regierenden Partei Macht des Volks geschlossen den Sitzungssaal verlassen hatten. Anlass hierfür war, dass die Aufnahme eines von ihnen empfohlenen Professors in die Wahrheits- und Versöhnungskommission abgelehnt worden war. Die Kommission arbeitet als zuständige staatliche Institution frühere Fälle auf.