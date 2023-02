Erstmals seit drei Jahren soll im März wieder Kreuzfahrtschiff in Sokcho anlegen

Photo : YONHAP News

Die Provinz Gangwon bereitet sich nach 41 Monaten Pause auf die Wiederaufnahme der Fahrten von Kreuzfahrtschiffen vor.Nach Angaben der Provinzverwaltung am Sonntag wird ein Kreuzfahrtschiff erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie am 13. März in den Hafen von Sokcho einlaufen.Die Amadea, ein Kreuzfahrtschiff einer deutschen Reederei, wird am 12. März den japanischen Hafen von Fukuoka verlassen und am folgenden Tag um 8 Uhr in Sokcho eintreffen. Das Schiff wird am 14. März um 14 Uhr den Ostküstenhafen wieder verlassen.An Bord werden sich 565 Passagiere und 302 Besatzungsmitglieder befinden. Die Provinzverwaltung erwartet, dass etwa die Hälfte von ihnen Sokcho besuchen werden.Die Provinzregierung hatte während der Corona-bedingten Zwangspause das dortige Kreuzfahrt-Terminal ausgebaut. 7,4 Milliarden Won (5,7 Millionen Dollar) wurden investiert, um das Ausreiseverfahren und das Ein- und Aussteigen angenehmer zu gestalten.