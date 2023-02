Wirtschaft Mobile World Congress 2023 wird heute eröffnet

Der Mobile World Congress (MWC), die weltweit größte Mobilfunkmesse, wird heute eröffnet.



Der MWC 2023 findet ohne Einschränkungen und wie vor der Corona-Pandemie statt. An der viertägigen Messe auf einer 110.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche des Fira Gran Via in Barcelona nehmen über 2.000 Unternehmen und Institutionen aus etwa 200 Ländern teil.



Die Themen in diesem Jahr sind 5G-Beschleunigung, Wirklichkeit, FinTech, OpenNet und Digital Everything.



SK Telecom wird zum Thema „Veränderungen, die die Innovationswelle von Künstlicher Intelligenz herbeiführen wird“ Technologien und Dienstleistungen der nächsten Generation wie KI, urbane Luftmobilität (UAM) und 6G vorstellen. Der koreanische Mobilfunkanbieter will den Besuchern ermöglichen, die UAM und einen KI-gestützten Roboter selbst zu erleben.



KT, ein anderer koreanischer Mobilfunkanbieter, wird eine Hyperscale-KI, deren Kommerzialisierung in Vorbereitung ist, sowie Innovationen für Logistikdienstleistungen vorstellen.



Ausrüster wie Samsung Electronics und Ericsson werden Netzwerktechnologien zur Verbesserung der Produktionseffizienz, darunter Smart Factory, zur Schau stellen. Das Halbleiterunternehmen AMD wird Technologien im Bereich Open-RAN präsentieren.