Justizministerium und weitere Behörden planen gemeinsame Kontrollen von illegal hier lebenden Ausländern

Photo : YONHAP News

Das Justizministerium und weitere Behörden führen ab kommendem Monat zwei Monate lang gemeinsame Kontrollen von Ausländern durch, die ohne Aufenthaltserlaubnis in Südkorea leben.Das Justizministerium teilte am Sonntag mit, ab dem 2. März bis 30. April zusammen mit der Nationalen Polizeibehörde, dem Ministerium für Beschäftigung und Arbeit, dem Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr sowie der Küstenwache entsprechende Kontrollen durchzuführen.Kontrollen werden sich auf Branchen konzentrieren, in denen Ausländer Arbeitsplätze von Einheimischen wegnehmen würden, und auf Betriebe, die gewöhnlich viele sich illegal im Land aufhaltende Ausländer beschäftigen. Auch Vermittler von illegaler Einreise und Beschäftigung werden davon betroffen sein.Das Justizministerium kündigte an, Durchsuchungen durchzuführen, sollte ohne triftigen Grund die Vorlage von Daten verweigert werden. Gegen entdeckte Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis würden strikte Maßnahmen, darunter die Abschiebung und ein Einreiseverbot, ergriffen.