Vereinigungsminister: Nordkorea könnte ICBM in normalem Winkel abfeuern

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Vereinigungsminister hält es für möglich, dass Nordkorea eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) in einem normalen Winkel abfeuert.Diese Einschätzung teilte Kwon Young-se heute in einem Radioprogramm mit.Abhängig von den künftigen Entwicklungen in den innerkoreanischen Beziehungen und im Verhältnis zwischen Nordkorea und den USA sei es durchaus denkbar, dass Nordkorea einen ICBM-Start in einem normalen Winkel vornehmen werde.Sollte es dazu kommen, würde Nordkorea die ICBM auf eine Stelle im Pazifik fallen lassen. Dies würden die USA sehr wahrscheinlich als existenzielle Bedrohung betrachten. Auch Japan würde dem nicht tatenlos zusehen, weil die Rakete über Japan hinweg fliegen könnte. Das würde eine starke Eskalation der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zur Folge haben, äußerte sich der Minister besorgt.