Wirtschaft Prognose: Chinas Wiederöffnung wird Südkoreas Wirtschaftswachstum um 0,1 Prozentpunkte erhöhen

Die Wiederaufnahme von Wirtschaftsaktivitäten in China wird laut einer Prognose die Wachstumsrate der südkoreanischen Wirtschaft um 0,1 Prozentpunkte erhöhen.



Die entsprechende Meinung teilte die Forschungsabteilung der Bank of Korea in einem Analysepapier über die Auswirkungen der Wiederöffnung Chinas auf die südkoreanische Wirtschaft mit.



Angesichts der von 4,5 Prozent auf fünf Prozent erhöhten Wachstumsprognose für die chinesische Wirtschaft für dieses Jahr ging die Zentralbank davon aus, dass dies Südkoreas Wachstumsrate um 0,1 Prozentpunkte steigen lassen werde.



Die Notenbank erwartete, dass sich vor allem der Export von Produkten der Chemieindustrie, der empfindlich gegenüber der Binnennachfrage in China ist, erholen wird. Dann werde auch bei Ausfuhren von IT-Produkten, darunter Mobiltelefone und Halbleiter, ein Erholungstrend eintreten.



Die Zentralbank rechnete zudem mit einer Erholung der Zahl der chinesischen Touristen in Südkorea auf zwei Millionen in diesem Jahr. Die Zahl war von etwa sechs Millionen im Jahr 2019 auf 200.000 im vergangenen Jahr gesunken.



Nach der Wiederaufnahme der Ausstellung von Kurzzeitvisa an Chinesen am 11. Februar und dem Ende der PCR-Testpflicht am 1. März werde die Zahl der Touristen aus der Volksrepublik noch einmal deutlich zunehmen, was den Umsatz der koreanischen Dienstleistungsbranche stark beleben werde, hieß es.