Sport Snowboard-Hoffnung Choi Ga-on wird jüngste Siegerin bei Dew Tour

Die südkoreanische Snowboard-Hoffnung Choi Ga-on hat bei der Dew Tour in der Snowboard Superpipe der Damen gesiegt.



Bei der Dew Tour 2023 in Copper Mountain im US-Bundesstaat Colorado siegte die 14-Jährige am Samstag (Ortszeit) mit 98,33 Punkten.



Zweite wurde Patti Zhou aus China mit 90,66 Punkten. Den dritten Platz belegte Bea Kim aus den USA mit 80 Punkten.



Beim ersten Lauf erhielt Choi 95,66 Punkte, beim dritten Lauf 98,33 Punkte. Damit erzielte sie in der Geschichte der im Jahr 2005 gegründeten Dew Tour die bisher höchste Punktzahl in der Disziplin und wurde die jüngste Siegerin. Choi wurde im November 2008 geboren.