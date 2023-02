Laut Vereinigungsminister Rolle von Kim Jong-uns Tochter als Nachfolgerin noch unklar

Photo : YONHAP News

Nach Ansicht des südkoreanischen Vereinigungsministers ist es noch verfrüht, Kim Ju-ae, die Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, als dessen Nachfolgerin zu betrachten.Die entsprechende Einschätzung teilte Kwon Young-se am Montag in einer Radiosendung mit. Auch wenn Nordkorea schon jetzt an einer solchen Machtnachfolge arbeiten würde, bleibe die Frage, ob sie das nordkoreanische Regime, in dessen Zentrum das Militär stehe, führen könnte, sagte er.Kwon wies auch darauf hin, dass Kim erst etwa 40 Jahre alt sei, und dass die nordkoreanische Gesellschaft viel patriarchalischer als Südkorea und männerorientiert sei.Es sei klar die Absicht zu erkennen, dass Nordkorea die Machtübernahme in vierter Generation plane. Es sei aber nach Einschätzung des Ministeriums angebracht, zunächst weiter zu beobachten, ob Kim Ju-ae die Nachfolgerin sein werde, hieß es weiter.Kwon erläuterte, dass Kim Jong-un neben der Tochter ein weiteres Kind habe, über dessen Geschlecht nichts Genaues bekannt sei. Es könne derzeit nicht bestätigt werden, ob es auch einen Sohn gebe, der älter als die gezeigte Tochter sei.Zu den Spekulationen um einen angeblichen Sohn von Kim, nach denen dieser kleinwüchsig sei, oder es ihm gesundheitlich nicht gut gehe, äußerte der Minister, dazu sei seines Wissens nichts bestätigt.