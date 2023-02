Politik Naver will im Juli verbesserte Hyperscale-KI vorstellen

Naver, der Anbieter der größten Suchmaschine Südkoreas, will im Juli HyperCLOVA X, eine verbesserte Version seiner Hyperscale-KI (Künstliche Intelligenz) HyperCLOVA, präsentieren.



HyperCLOVA X sei eine Hyperscale-KI mit besseren Funktionen, damit durch die Verbindung von Daten im Besitz von Kunden mit HyperCLOVA Antworten, die den Anforderungen von Nutzern entsprächen, sofort angeboten werden könnten, teilte Kim Yoo-won, CEO von Naver Cloud, auf einer Entwicklerkonferenz am Montag in Seoul mit.



Sung Nako, Leiter für Hyperscale-KI-Technologie von Naver Cloud, sagte, HyperCLOVA X habe die koreanische Sprache um das 6.500-Fache mehr als ChatGPT gelernt. Es handele sich um eine verbesserte KI, damit das von Nutzern gewünschte Image von KI zur Entfaltung kommen könne.