Börse in Seoul schließt wegen erneuter Zinssorgen schwächer

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Montag wegen erneuter Zinssorgen erneut schwächer geschlossen.Der Kospi verlor 0,87 Prozent auf 2.402,64 Zähler.US-Daten zu einem starken Verbrauch in den USA hätten erneut Sorgen aufkommen lassen, dass die US-Notenbank für die Eindämmung der Inflation an ihren Zinserhöhungen festhalten werde, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Analysten.Verluste von Technologieaktien in den USA verursacht durch über den Erwartungen liegende Inflationsdaten hätten auf dem Kospi gelastet, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.Die Konsumausgaben in den USA legten im Januar um 0,6 Prozent zu, das war höher als die 0,2 Prozent im Dezember.