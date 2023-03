USA bekräftigen Bereitschaft zu Dialog mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA haben ihre Bereitschaft zum Dialog mit Nordkorea bekräftigt.Nordkorea hatte zuvor gewarnt, dass feindselige Handlungen als Kriegserklärung gewertet würden.Außenministeriumssprecher Ned Price sagte am Montag bei einer Pressekonferenz in Washington, dass die USA nicht auf Propaganda reagieren würden und die Position gegenüber Nordkorea klar sei.Ziel der USA bleibe demnach weiterhin die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Nordkoreas Nuklear- und Raketenentwicklung sei eine Sicherheitsgefahr für die Region und darüber hinaus. Zudem sei das Sicherheitsversprechen der USA gegenüber den Verbündeten felsenfest.Nordkorea habe Provokationen in beispielloser Häufigkeit vorgenommen, darunter seien mehrere Tests von Systemen für Interkontinentalraketen und Abschüsse von anderen ballistischen Raketen gewesen.Die USA hegten gegenüber dem Norden keine feindseligen Absichten und hätten ihre Bereitschaft für direkte Gespräche ohne Vorbedingungen deutlich gemacht. Doch habe Pjöngjang lediglich zu Provokationen gegriffen und diplomatische Offerten der USA zurückgewiesen, fügte der Sprecher hinzu.