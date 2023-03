Hohe US-Beamtin sieht Nordkoreas Nuklear- und Raketenaktivitäten als große Herausforderung

Photo : YONHAP News

Eine hohe US-Beamtin hat Nordkoreas Nuklear- und Raketenaktivitäten als globale Herausforderung bezeichnet, die nicht ignoriert werden könne.Entsprechend äußerte sich die für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheit zuständige Abteilungsleiterin im US-Außenministerium, Bonnie Jenkins, am Montag bei der UN-Abrüstungskonferenz in Genf.Die Welt sei mit den Konsequenzen der russischen Invasion in der Ukraine und anderen Herausforderungen konfrontiert. Sie erwähnte Irans Atomprogramm und die Aufrüstung Chinas. Doch hätten jüngste internationale Ereignisse die Bemühungen um ein Vorgehen gegen die atomare Bedrohung zum Erliegen gebracht.Die Welt habe Mittel eingesetzt, um durch verschiedene Verträge die Aufrüstung zu kontrollieren. Dazu zählten der Atomwaffensperrvertrag und die Bio- und Chemiewaffenkonvention. Die Beamtin äußerte sich aber frustriert darüber, dass die Funktionen der für Abrüstung zuständigen Organisationen gelähmt seien.Sie kritisierte außerdem Russland dafür, die Beteiligung am New START-Atomwaffenvertrag mit den USA ausgesetzt zu haben. Russland würde der Welt damit einmal mehr zeigen, keine verantwortungsvolle Atommacht zu sein, sagte Jenkins.