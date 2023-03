Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat einen "radikalen Wandel" in der Agrarwirtschaft gefordert.Wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag meldete, habe Kim dies am Montag bei einer Vollversammlung des Zentralkomitees der herrschenden Arbeiterpartei gefordert.Wichtigstes Ziel der Sitzung sei nach Kims Worten gewesen, Wege zur Erreichung der diesjährigen Ziele bei der Getreideproduktion zu finden. Diese sollten innerhalb weniger Jahre einen radikalen Wandel in der Produktion von Agrargütern herbeiführen, um den Weg zur stabilen und nachhaltigen Entwicklung in der Landwirtschaft zu ebnen.Konkrete Maßnahmen, wie dieser Wandel vollzogen werden soll, wurden in dem Bericht jedoch nicht genannt.Die Teilnehmer hätten laut Berichten auch über Wege gesprochen, wie mit Blick auf den nationalen Wirtschaftsplan Disziplin hergestellt und die Verbesserung staatlicher Finanzierungsprojekte erreicht werden könne.