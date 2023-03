Moskau warnt Seoul vor Folgen von Sanktionsausweitung

Photo : YONHAP News

Moskau hat sich zutiefst enttäuscht über die Entscheidung Seouls geäußert, seine Exportverbote gegenüber Russland auf weitere Produkte zu erweitern.Die entsprechende Äußerung machte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, laut den Nachrichtenagenturen Tass und Sputnik in einer Erklärung am Montag.Südkoreas Vorgehen werde nicht nur die bilateralen Beziehungen beeinflussen, sondern auch die Zusammenarbeit für die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel, sagte sie.Das südkoreanische Industrieministerium hatte am 24. Februar bekannt gegeben, die Liste der Artikel, für deren Export nach Russland und Belarus eine Regierungsgenehmigung erforderlich ist, von 57 auf 798 zu erweitern. Hintergrund sei, dass die internationale Kooperation für Exportkontrollen gegen Russland und Belarus gestärkt werden solle.Südkorea hatte im letzten Jahr, kurz nach dem russischen Angriff gegen die Ukraine, beschlossen, sich internationalen Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Später setzte Russland Südkorea auf die Liste der unfreundlichen Staaten, die 48 Länder umfasst.