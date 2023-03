China fordert von Südkorea Besonnenheit in Taiwan-Frage

Photo : YONHAP News

Das chinesische Außenministerium hat sich zur jüngsten Bemerkung des südkoreanischen Außenministers, Park Jin, über die Taiwanstraße kritisch geäußert.Die Taiwan-Frage sei Chinas innere Angelegenheit, dem Land müsse nicht gesagt werden, was zu tun sei oder nicht, sagte Ministeriumssprecherin Mao Ning am Montag vor der Presse.Wenn die Republik Korea Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel schützen wolle, müsse sie Chinas Souveränität und territoriale Integrität respektieren, dem Ein-China-Prinzip folgen und in der Taiwan-Frage besonnen vorgehen, forderte sie.Park hatte in einem letzte Woche veröffentlichten Interview mit CNN in Bezug auf die Taiwan-Frage gesagt, Südkorea sei gegen eine einseitige und gewaltsame Änderung des Status quo. In diesem Sinne müsse Südkorea Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel aufrechterhalten, falls etwas in der Taiwanstraße passiere. Denn dies könne direkte Auswirkungen auf Südkorea haben.