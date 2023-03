Ukrainischer Botschafter äußert Hoffnung auf Südkoreas Waffenunterstützung

Photo : YONHAP News

Der ukrainische Botschafter in Seoul, Dmytro Ponomarenko, hat die Hoffnung auf Südkoreas Waffenunterstützung für die Ukraine geäußert.Man hoffe, dass die südkoreanische Regierung eine Lösung finden werde, die ihr ermöglichen werde, tödliche Waffen an die Ukraine zu liefern, sagte Ponomarenko während eines Seminars am Montag.Auf dem vom Koreanischen Institut für Verteidigungsanalyse veranstalteten Sonderseminar zum ersten Jahrestag des Ukrainekriegs bat der Diplomat um eine Beratung über die Lieferung von letalen Waffen. Die Ukraine werde sehr dankbar sein, sollte ihr die Gelegenheit gegeben werde, direkte Konsultationen mit dem südkoreanischen Verteidigungsministerium und der Wehrbeschaffungsbehörde zu dieser Angelegenheit zu führen, hieß es.Er sagte, dass die Unterstützung mit schweren gepanzerten Fahrzeugen, Artillerie, Flugabwehrsystemen sowie Munition und Ausrüstung nach den NATO-Standards nötig sei.Die südkoreanische Regierung hatte in den letzten zwölf Monaten humanitäre Hilfe in Höhe von 100 Millionen Dollar für die Ukraine geleistet. Sie kündigte an, dieses Jahr Hilfe in Höhe von 130 Millionen Dollar anbieten zu wollen.