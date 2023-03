Vier frühere ranghohe Beamte wegen Zwangsrückführung nordkoreanischer Fischer angeklagt

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft hat wegen des Vorwurfs der Zwangsrückführung von zwei nordkoreanischen Fischern mehrere Beamte im Ministerrang der Vorgängerregierung von Präsident Moon Jae-in vor Gericht gestellt.Die Staatsanwaltschaft Seoul Zentral klagte am Dienstag vor allem wegen des Verdachts auf Missbrauch der Amtsgewalt den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater Chung Eui-yong und den früheren präsidialen Stabschef Noh Young-min an. Auch wurden der frühere Geheimdienstchef Suh Hoon und der ehemalige Vereinigungsminister Kim Yeon-chul angeklagt.Ihnen wird vorgeworfen, Beamte der zuständigen Behörden eine nicht verpflichtende Arbeit ausführen zu lassen, um im November 2019 zwei geflüchtete nordkoreanische Fischer wider ihren Willen nach Nordkorea zurückzuschicken. Die Fischer hatten im Verdacht gestanden, vor ihrer Flucht 16 Kollegen getötet zu haben.Die Angeklagten stehen auch im Verdacht, die Fischer an der Wahrnehmung ihres Rechts gehindert zu haben, sich gemäß südkoreanischen Gesetzen und Verfahren vor Gericht zu verantworten.