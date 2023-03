Eastar Jet wird voraussichtlich im März Flugbetrieb wieder aufnehmen

Photo : KBS News

Die südkoreanische Billigfluggesellschaft Eastar Jet wird voraussichtlich im März ihren Flugbetrieb wieder aufnehmen.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, nach Abschluss einer Prüfung des Systems zum sicheren Betrieb Eastar Jet ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC: Air Operator Certificate) neu erteilt zu haben.Ein AOC ist eine Art Sicherheitslizenz, die Fluggesellschaften in der Welt von den Regierungen ihrer Länder erhalten, damit vor der Aufnahme des Flugbetriebs umfassend nachgewiesen wird, dass die Standards in Bezug auf Sicherheitspersonal, Anlagen, Ausrüstung, Flugbetrieb und Wartung erfüllt werden.Das AOC von Easter Jet war seit dem 23. Mai 2020 ausgesetzt.Nachdem die Airline im Dezember 2021 eine Erneuerung des AOC beantragt hatte, bildete das Landministerium ein Prüfteam, um ihre Fähigkeit zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs zu überprüfen.Eastar Jet kündigte an, beginnend auf der Strecke Gimpo-Jeju ab Ende März wieder Flüge anbieten zu wollen, sollten alle Verfahren planmäßig abgeschlossen sein.