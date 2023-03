Durchschnittsgehalt in Südkorea betrug 2021 3,33 Millionen Won im Monat

Photo : YONHAP News

Angestellte in Südkorea haben im Jahr 2021 durchschnittlich 3,33 Millionen Won im Monat brutto verdient.Das Durchschnittsgehalt bei Großunternehmen war mehr als doppelt so hoch wie das Einkommen bei kleinen und mittleren Unternehmen.Entsprechende Daten veröffentlichte das Statistikamt am Dienstag.Laut den Daten stieg das monatliche Durchschnittseinkommen der Lohnbezieher mit Stand Dezember 2021 um 4,1 Prozent oder 130.000 Won im Vorjahresvergleich auf 3,33 Millionen Won (rund 2.530 Dollar).Das mittlere Einkommen kletterte gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Prozent oder 80.000 Won auf 2,5 Millionen Won (knapp 1.900 Dollar).26,3 Prozent der Arbeitnehmer, damit der größte Anteil, verdienten zwischen 1,5 und 2,5 Millionen Won. 17,8 Prozent bekamen ein Monatsgehalt von 2,5 bis 3,5 Millionen Won.Das höchste Monatseinkommen verzeichneten Arbeitnehmer von Großunternehmen mit im Schnitt 5,63 Millionen Won (4.270 Dollar). Das durchschnittliche Gehalt bei kleinen und mittleren Unternehmen betrug 2,66 Millionen Won (2.018 Dollar) und erreichte damit nicht einmal die Hälfte des Niveaus bei Großunternehmen.Je älter Arbeitnehmer, desto größer wurde der Gehaltsunterschied. Bei Großunternehmen verdienten Mitarbeiter in ihren Fünfzigern im Schnitt 7,29 Millionen Won (5.530 Dollar) und damit das 2,5-Fache des Lohns der Gleichaltrigen bei kleinen und mittleren Betrieben von 2,91 Millionen Won (2.200 Dollar).Nach Industriebereichen betrachtet, lag die Finanz- und Versicherungsbranche mit 7,26 Millionen Won (5.530 Dollar) das zweite Jahr in Folge an der Spitze.Das Schlusslicht bildete die Hotellerie und Gastronomie mit 1,62 Millionen Won (fast 1.230 Dollar). Das sind 10.000 Won weniger als ein Jahr zuvor.Männer bekamen im Schnitt einen 1,5-fach höheren Lohn als Frauen.