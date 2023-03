Direkte Online-Einkäufe im Ausland steigen 2022 auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Das Volumen der direkten Online-Einkäufe im Ausland durch Menschen in Südkorea ist letztes Jahr auf ein Allzeithoch gestiegen.Nach Angaben des Zolldienstes am Dienstag stieg das Volumen des Online-Shoppings im Ausland im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf vier Milliarden und 725 Millionen Dollar. Das entspricht dem bisher höchsten Stand.Unter den Ländern, in denen Menschen in Südkorea Online-Einkäufe tätigten, lag China mit einem Volumen von 1,71 Milliarden Dollar an der Spitze. Der Anteil erreichte 36,2 Prozent.Männer hatten mit 48.403 Einkäufen 52,1 Prozent Anteil an den Käufen. Damit übertrafen Männer zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen Frauen bei der Anzahl der entsprechenden Einkäufe. Frauen tätigten 44.535 Einkäufe.Den größten Anteil bei den gekauften Warengruppen verzeichneten Nahrungsergänzungsmittel mit 17.460 Fällen oder 16,3 Prozent. Dahinter folgten Haushaltsgeräte mit 13 Prozent und Kleidungsstücke mit 11,9 Prozent.