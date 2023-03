Seoul: Koreanisches Unternehmen und Pentagon verhandeln über Munitionsexport

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanisches Rüstungsunternehmen verhandelt mit dem US-Verteidigungsministerium über Munitionslieferungen.Seines Wissens seien entsprechende Verhandlungen im Gange, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul, Jeon Ha-kyu, am Dienstag vor der Presse.Er war nach der Position des Ministeriums zur vom ukrainischen Botschafter in Südkorea unterbreiteten Bitte gefragt worden, Gespräche mit dem Verteidigungsministerium oder der Wehrbeschaffungsbehörde über mögliche Waffenlieferungen an die Ukraine zu führen.Wie verlautete, befinde sich ein Verhandlungsteam des Pentagons derzeit in Südkorea mit einem Rüstungsunternehmen, das Artilleriegeschosse herstellt, in Exportverhandlungen.Die USA hatten zuvor Munition aus Südkorea importiert, um angesichts der Knappheit infolge der Ukraine-Unterstützung Munitionsbestände sicherzustellen. Wie verlautete, berate sich Washington nun mit Seoul über die Einfuhr von Munition aus Südkorea zur Unterstützung der Ukraine.