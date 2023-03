PCR-Testpflicht für Einreisende aus China nach Ankunft endet zum 1. März

Photo : YONHAP News

Der verpflichtende PCR-Test für Reisende aus China nach der Ankunft in Südkorea fällt am 1. März weg.Das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen kündigte eine entsprechende weitere Lockerung der Corona-Maßnahmen ab morgen an. Begründet wurde dies mit der gesunkenen Quote der positiv Getesteten unter den Einreisenden aus China.Die Regierung hat seit dem 2. Januar ausländische Staatsbürger, die für einen kurzfristigen Aufenthalt aus der Volksrepublik einreisten, zu einem PCR-Test im Testzentrum am Flughafen verpflichtet. Ausländer, die sich länger im Land aufhalten, und südkoreanische Staatsbürger mussten bei einem öffentlichen Gesundheitszentrum an ihrem Wohnort einen Test machen.Ab morgen wird Reisenden aus China außerdem die Einreise über andere Flughäfen außer dem Flughafen Incheon ermöglicht. Sie durften vorerst nur am Flughafen Incheon ankommen.