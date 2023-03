Kabinett billigt Höherstufung des Veteranenministeriums, Gründung einer Behörde für Auslandskoreaner

Photo : YONHAP News

Das Kabinett hat Änderungen zum Regierungsorganisationsgesetz gebilligt, die eine Höherstufung des Ministeriums für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten und die Gründung einer Behörde für Auslandskoreaner vorsehen.Der Änderungsentwurf wurde heute auf einer Kabinettssitzung unter Leitung des für Wirtschaft zuständigen Vizeministerpräsidenten, Choo Kyung-ho, verabschiedet.Die Freiheit und der Wohlstand, die die Koreaner jetzt genössen, seien der Aufopferung und Hingabe vieler Personen zu verdanken. Die Verbreitung und Übernahme der Kultur, in der Menschen mit Verdiensten um den Staat und ihre Angehörigen Stolz verspürten und respektiert würden, hänge auch mit der Würde des Landes zusammen, begründete Choo die Höherstufung des Veteranenministeriums zu einem Ministerium auf Kabinettsebene.Zur Gründung einer Behörde für Auslandskoreaner hieß es, dass Koreaner im Ausland stets Hilfe angeboten hätten, wenn sich Südkorea in Schwierigkeiten befunden habe. Die Rolle der Auslandskoreaner sei von großer Bedeutung, damit die Republik Korea durch Solidarität mit der internationalen Gemeinschaft zu einem global zentralen Staat aufsteigen könne.Beide Maßnahmen werden voraussichtlich im Juni umgesetzt.Die Abschaffung des Ministeriums für Gleichstellung und Familie, die ein Wahlversprechen von Präsident Yoon Suk Yeol war, ist in dem gebilligten Entwurf nicht enthalten. Angesichts der Differenzen zwischen Regierungs- und Oppositionslager wurde vereinbart, weitere Diskussionen über die Angelegenheit zu führen.