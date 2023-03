Gedenkfeier für 33 Unterzeichner koreanischer Unabhängigkeitserklärung am Mittwoch

Photo : YONHAP News

Eine Gedenkzeremonie für die 33 ethnischen Vertreter, die die Erklärung der Unabhängigkeit Koreas vom 1. März 1919 unterzeichnet hatten, findet am Mittwoch in Seoul statt.Die Zeremonie auch zum Gedenken an die im Zuge der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März Gefallenen wird vor dem Gedächtnisturm für die Unabhängigkeitserklärung abgehalten. Etwa 250 Personen werden anwesend sein, darunter der Minister für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten, Park Min-shik, Mitglieder der Organisation Heritage of Korean Independence, Veranstalterin der Zeremonie, sowie Hinterbliebene der 33 Vertreter.Die Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März sei eine Triebfeder dafür gewesen, dass das koreanische Volk sich die erwünschte Unabhängigkeit erkämpft habe, teilte das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten mit. Das Ressort versprach, sein Bestes zu tun, damit die Bürger den erhabenen Geist für immer im Gedächtnis haben und übernehmen können.