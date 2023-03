Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Dienstag etwas zulegen können.Der Kospi rückte um 0,42 Prozent auf 2.412,85 Zähler vor.Die Anleger seien gegenüber negativen Faktoren wegen der US-Geldpolitik recht immun geworden, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Die Unwägbarkeiten würden selbstverständlich vor der nächsten Fed-Sitzung im März fortbestehen, das sei in den Märkten aber berücksichtigt, wurde Han weiter zitiert.