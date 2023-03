Chef von Hyundai Motor wirbt bei Diplomaten aus Afrika und Karibik für Expo 2030 in Busan

Photo : YONHAP News

Chung Eui-sun, Vorsitzender der Hyundai Motor Group, hat die Botschafter afrikanischer und karibischer Staaten in den USA um Unterstützung für die Austragung der Expo 2030 im südkoreanischen Busan gebeten.Wie die Unternehmensgruppe am Mittwoch bekannt gab, habe Chung am Dienstag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung der südkoreanischen Botschaft in Washington die entsprechende Bitte unterbreitet, zu der die Botschafter von zwölf afrikanischen und karibischen Staaten sowie Pazifikanrainern eingeladen wurden.Er sagte, dass zur Überwindung der Krise wegen des Klimawandels verschiedenartige Bemühungen erforderlich seien. Die Expo in Busan, die unter dem Thema „Unsere Welt verwandeln, eine bessere Zukunft ansteuern“ vorbereitet werde, könne eine gute Lösung sein.Der Unternehmer betonte, dass Busan die optimale Stadt zur Verwirklichung des Sinns der Expo sei. Aufgrund seiner Erfahrung, verschiedenartige Krisen bewältigt und ein Wirtschaftswachstum innerhalb einer kurzen Zeit erzielt zu haben, könne Südkorea eine Brückenrolle zwischen aufstrebenden Staaten und Industriestaaten spielen, hieß es.Die Veranstaltung wurde organisiert, um den Austausch und die Kooperation mit afrikanischen und karibischen Staaten zu vertiefen und das Thema und die Bedeutung der Expo in Busan zu erläutern.Daran nahmen die Botschafter von zwölf Ländern teil, darunter Malawi, Mali, Burundi, die Zentralafrikanische Republik, Barbados, die Bahamas und die Republik Marshallinseln.