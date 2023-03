Südkorea und USA halten gemeinsame Übung für Spezialeinsätze ab

Photo : YONHAP News

Die Spezialeinheiten Südkoreas und der Vereinigten Staaten halten bis Anfang März eine gemeinsame Übung für Spezialeinsätze ab.Laut einem Vertreter des Vereinigten Generalstabs Südkoreas führen beide Seiten seit Anfang Februar die Übung „Teak Knife“ durch.Die Übung zielt darauf ab, Spezialeinheiten für die Infiltration feindlicher Lager mit Luftunterstützung auszubilden.Südkorea und die USA haben seit den 1990er Jahren die Übung „Teak Knife“ jährlich abgehalten. Sie wurde angesichts des sensiblen Inhalts, nämlich das Eindringen in feindliche Gebiete, häufig unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt.Das Spezialeinsatzkommando der US-Armee in Südkorea hatte im vergangenen Jahr inmitten der fortgesetzten Provokationen Nordkoreas in sozialen Medien die Abhaltung der Übung bekannt gemacht.