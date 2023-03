Südkorea, USA und Japan halten ersten Dialog über Wirtschaftssicherheit ab

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben die erste Sitzung ihres neu eingerichteten Dialogs über die Wirtschaftssicherheit abgehalten.Die drei Staaten hatten beim trilateralen Gipfel im vergangenen Jahr im kambodschanischen Phnom Penh vereinbart, einen Dialog über die Wirtschaftssicherheit ins Leben zu rufen.Das erste Treffen fand am 27. Februar in Honolulu statt. Südkoreas Chefdelegierter war Wang Yun-jong, präsidialer Sekretär für Wirtschaftssicherheit. Seine Gegenüber waren Tarun Chhabra, Chefdirektor für Technologie und nationale Sicherheit im Nationalen Sicherheitsrat der USA, und Yasuo Takamura vom Büro des Premierministers Japans.Es sei das erste Treffen von Südkorea, den USA und Japan zur Diskussion über Angelegenheiten der Wirtschaftssicherheit gewesen. Die Delegationen der drei Staaten hätten nach Möglichkeiten gesucht, die gegenseitigen Interessen in Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse im Bereich Wirtschaftssicherheit zu fördern und zusammenzuarbeiten, teilte das Präsidialamt in Seoul am Dienstag mit.Südkorea und die USA hätten sich in enger Konsultation über die Stabilisierung der Lieferketten und die Technologiekooperation und den Schutz befunden. Der trilaterale Dialog über die Wirtschaftssicherheit habe seine Bedeutung darin, die bilaterale Kooperation auf eine trilaterale Ebene mit Japan erweitert und die Grundlage für die Förderung der globalen Zusammenarbeit verstärkt zu haben, hieß es weiter.